В Украине приостановили авиарейсы из Черновцов в Киев: названа причина

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые в последнее время периодически возникают в Черновцах и в дальнейшем приводят к задержке или отмене рейсов, авиакомпания приняла решение приостановить полеты по данному направлению до конца осенне-зимней навигации", - говорится в сообщении.

В компании попросили отнестись с пониманием к этим вынужденным мерам. Также извинились за неудобства для пассажиров.

В Air Ocean Airlines уточнили, что для возврата средст за авиабилеты необходимо направить запрос на контактный email: support@airocean.com.ua. В письме следует указать номер бронирования.

Также можно обратится в авторизованное агентство, где непосредственно был приобретен авиабилет.