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В Украине приостановили авиарейсы из Черновцов в Киев: названа причина

Автор: Иванна Шовкун

Авиакомпания Air Ocean Airlines приостановила рейсы Черновцы-Киев-Черновцы. Такое решение приняли в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Air Ocean Airlines в Facebook.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые в последнее время периодически возникают в Черновцах и в дальнейшем приводят к задержке или отмене рейсов, авиакомпания приняла решение приостановить полеты по данному направлению до конца осенне-зимней навигации", - говорится в сообщении.

В компании попросили отнестись с пониманием к этим вынужденным мерам. Также извинились за неудобства для пассажиров.

В Air Ocean Airlines уточнили, что для возврата средст за авиабилеты необходимо направить запрос на контактный email: support@airocean.com.ua. В письме следует указать номер бронирования.

Также можно обратится в авторизованное агентство, где непосредственно был приобретен авиабилет.

Напомним, с пятницы по воскресенье, в период, когда жители западных стран празднуют Рождество, отменено уже около 8 тысяч авиарейсов. Общее число жертв коронавируса по всему миру превысило 5,3 млн человек.

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Авиакомпания