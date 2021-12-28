В Україні призупинили авіарейси з Чернівців до Києва: названо причину

"У зв'язку з несприятливими погодними умовами, які останнім часом періодично виникають у Чернівцях і надалі призводять до затримки чи скасування рейсів, авіакомпанія прийняла рішення призупинити польоти в даному напрямку до кінця осінньо-зимової навігації", - йдеться у повідомленні.

У компанії попросили поставитися з розумінням до цих вимушених заходів. Також вибачились за незручності для пасажирів.

В Air Ocean Airlines уточнили, що для повернення коштів за авіаквитки необхідно надіслати запит на контактний email: support@airocean.com.ua. У листі слід зазначити номер бронювання.

Також можна звернутися в авторизоване агентство, де безпосередньо було придбано авіаквиток.