В Україні призупинили авіарейси з Чернівців до Києва: названо причину

Авіакомпанія Air Ocean Airlines призупинила рейси Чернівці-Київ-Чернівці. Таке рішення ухвалили у зв'язку із несприятливими погодними умовами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Air Ocean Airlines у Facebook.
"У зв'язку з несприятливими погодними умовами, які останнім часом періодично виникають у Чернівцях і надалі призводять до затримки чи скасування рейсів, авіакомпанія прийняла рішення призупинити польоти в даному напрямку до кінця осінньо-зимової навігації", - йдеться у повідомленні.
У компанії попросили поставитися з розумінням до цих вимушених заходів. Також вибачились за незручності для пасажирів.
В Air Ocean Airlines уточнили, що для повернення коштів за авіаквитки необхідно надіслати запит на контактний email: support@airocean.com.ua. У листі слід зазначити номер бронювання.
Також можна звернутися в авторизоване агентство, де безпосередньо було придбано авіаквиток.
Нагадаємо, з п'ятниці по неділю, у період, коли мешканці західних країн святкують Різдво, скасовано вже близько 8 тисяч авіарейсів. Загальна кількість жертв коронавірусу по всьому світу перевищила 5,3 млн людей.