В Украине приобрели уже 11 подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО

Фото: Лукьяновское СИЗО (РБК-Украина)

Общая стоимость сертификатов более 25 тысяч гривен

За десять дней в Украине приобрели 11 подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в следственных изоляторах. Общая сумма сертификатов - более 25 тысяч гривен.

Об этом пишет Укринформ.

По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, сертификаты приобрели в четырех городах Украины.

"По состоянию на 5 сентября реализовано сертификатов на 25 тысяч 408 гривен. Это Киев, Харьков, Запорожье и Ивано-Франковск ", - рассказала Высоцкая.

Она уточнила, что реализовано 11 сертификатов на разное количество дней пребывания в платных камерах СИЗО с улучшенными условиями.

Напомним, с 24 июля можно приобрести подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских СИЗО.

В сертификате не указаны даты пребывания под стражей, однако определено количество дней на улучшенные условия в СИЗО ( "Услуга заранее).

Сертификат действует шесть месяцев. Если за это время его не использовали, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору.

РБК-Украина ранее писало, что Министерство юстиции планирует продать следственные изоляторы в Киеве, Львове и Одессе.