В Украине приобрели уже 11 подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО

Общая стоимость сертификатов более 25 тысяч гривен
За десять дней в Украине приобрели 11 подарочных сертификатов на пользование услугами платных камер в следственных изоляторах. Общая сумма сертификатов - более 25 тысяч гривен.
Об этом пишет Укринформ.
По словам заместителя министра юстиции Елены Высоцкой, сертификаты приобрели в четырех городах Украины.
"По состоянию на 5 сентября реализовано сертификатов на 25 тысяч 408 гривен. Это Киев, Харьков, Запорожье и Ивано-Франковск ", - рассказала Высоцкая.
Она уточнила, что реализовано 11 сертификатов на разное количество дней пребывания в платных камерах СИЗО с улучшенными условиями.
Напомним, с 24 июля можно приобрести подарочные сертификаты на пользование услугами платных камер в украинских СИЗО.
В сертификате не указаны даты пребывания под стражей, однако определено количество дней на улучшенные условия в СИЗО ( "Услуга заранее).
Сертификат действует шесть месяцев. Если за это время его не использовали, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору.
РБК-Украина ранее писало, что Министерство юстиции планирует продать следственные изоляторы в Киеве, Львове и Одессе.