В Україні придбали вже 11 подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО

Фото: Лук'янівське СІЗО (РБК-Україна)

Загалом вартість сертифікатів понад 25 тис. гривень

За десять днів в Україні придбали 11 подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер у слідчих ізоляторах. Загальна сума сертифікатів - понад 25 тисяч гривень.

Про це пише Укрінформ.

За словами заступниці міністра юстиції Олени Висоцької, сертифікати придбали в чотирьох містах України.

“Станом на 5 вересня реалізовано сертифікатів на 25 тисяч 408 гривень. Це Київ, Харків, Запоріжжя та Івано-Франківськ”, - розповіла Висоцька.

Вона уточнила, що реалізовано 11 сертифікатів на різну кількість днів перебування у платних камерах СІЗО з поліпшеними умовами.

Нагадаємо, з 24 липня можна придбати подарункові сертифікати на користування послугами платних камер в українських СІЗО.

У сертифікаті не вказані дати перебування під вартою, однак визначена кількість днів на поліпшені умови в СІЗО ("Послуга наперед).

Сертифікат діє шість місяців. Якщо за цей час його не використали, кошти зараховуються як благодійна допомога відповідному слідчому ізолятору.

РБК-Україна раніше писало, що Міністерство юстиції планує продати слідчі ізолятори у Києві, Львові та Одесі.