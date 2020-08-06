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Минюст анонсировал распродажу СИЗО в Киеве, Львове и Одессе

Четверг 06 августа 2020 12:00
Минюст анонсировал распродажу СИЗО в Киеве, Львове и Одессе
Фото: Денис Малюська (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Также новые следственные изоляторы хотят начать строить за пределами городов

Министерство юстиции планирует продать следственные изоляторы в Киеве, Львове и Одессе. По данным ведомства, они больше не могут выполнять свои функции.

Об этом заявил на брифинге министр юстиции Денис Малюська.

Министр отметил, что сейчас большая часть тюрем в замороженном состоянии, их не используют. Поэтому их хотят продать. По его словам, это связано с уменьшением количества узников.

"У нас есть 20 следственных изоляторов, которые расположены в центре городов. Речь идет о Киеве, и о Львове, и об Одессе и об Ивано-Франковске. Все эти следственные изоляторы являются устаревшими. Все они не могут выполнять свои функции... Нам нет смысла содержать эти учреждения в центре городов", - заявил Малюська.

Также он добавил, что следственные изоляторы хотят начать строить за пределами городов.

Напомним, в Кабинете министров разработали законопроект о частных следственных изоляторах.

Кроме того, ранее Малюська назвал следственный изолятор, платные камеры в котором на данный момент являются самыми дорогими в Украине: это СИЗО в Хмельницком.

По состоянию на конец июня за платные камеры следственных изоляторов Министерства юстиции уплатили свыше 115 тысяч гривен.

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