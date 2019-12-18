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В Украине приговорили спонсора боевиков "ДНР"

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 15:54
В Украине приговорили спонсора боевиков "ДНР"
Иллюстративное фото (facebook .com/tgorlovka)

Мужчина был заочно приговорен к 8 годам заключения

Предпринимателя, который спонсировал боевиков так называемой "Донецкой народной республики", заочно приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

Как сообщается, в 2015 году житель оккупированной Макеевки перерегистрировал предприятие на временно неподконтрольной территории Донецкой области и открыл счет в так называемом "Центральном республиканском банке ДНР". Фирма занималась поставкой продуктов питания.

"Предприниматель ежегодно перечислял в бюджет боевиков почти одиннадцать миллионов гривен. Также задокументированы факты безвозмездной передачи злоумышленником продовольственных наборов для нужд "Макеевской городской администрации ДНР", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что предприниматель был признан Константиновским горрайонным судом виновным в финансировании терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины). Мужчина был заочно приговорен к 8 годам тюремного заключения.

В Украине приговорили спонсора боевиков &quot;ДНР&quot;

Напомним, ранее сообщалось, что в Верховный суд передадут дело Романа Лягина, который является одним из организаторов псевдореферендума о создании так называемой "ДНР". Верховный суд решит будет ли отвод судьи и где в дальнейшем будут рассматривать дело.

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