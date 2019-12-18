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В Україні засудили спонсора бойовиків "ДНР"

Новини » Надзвичайні події     18.12.2019 - 15:54
В Україні засудили спонсора бойовиків "ДНР"
Ілюстративне фото (facebook .com/tgorlovka)

Чоловік був заочно засуджений до 8 років ув'язнення

Підприємця, який спонсорував бойовиків так званої "Донецької народної республіки", засудили заочно до 8 років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

Як повідомляється, у 2015 році мешканець окупованої Макіївки перереєстрував підприємство на тимчасово непідконтрольній території Донецької області та відкрив рахунок у так званому "Центральному республіканському банку ДНР". Фірма займалася постачанням продуктів харчування.

"Підприємець щороку перераховував до бюджету бойовиків майже одинадцять мільйонів гривень. Також задокументовано факти безоплатної передачі зловмисником продовольчих наборів для потреб "Макіївської міської адміністрації ДНР", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що підприємець був визнаний Констянтинівським міськрайонним судом винним у фінансуванні тероризму (ч. 2 ст. 258-5 КК України). Чоловік був заочно засуджений до 8 років ув'язнення.

В Україні засудили спонсора бойовиків &quot;ДНР&quot;

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до Верховного суду передадуть справу Романа Лягіна, який є одним з організаторів псевдореферендуму щодо створення так званої "ДНР". Верховний суд вирішить чи буде відвід судді і де надалі розглядатимуть справу.

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