В Україні засудили іноземця до 10 років за шпигунство

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Іноземець намагався схилити до співробітництва українських науковців

Суд ухвалив рішення щодо громадянина Китаю, якого звинуватили у шпигунстві на території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

За даними контррозвідки, іноземець здійснював розвідувальну діяльність під прикриттям офіційного науково-технічного співробітництва між Китаєм та Україною. Спеціальну освіту шпигун здобував у Китайській військовій науковій академії, а також під час навчання у Фізико-хімічному інституті Академії наук РФ.

Зазначається, що іноземець під час відряджень в Україну намагався схилити до співробітництва групу українських науковців, а також мав намір заволодіти за грошову винагороду матеріалами таємних розробок у ракетно-космічній галузі.

"Оперативники затримали іноземця "на гарячому" під час спроби отримання таємних розробок. Суд визнав іноземного громадянина винним у скоєнні злочину, передбаченого ч .1 ст. 114 (шпигунство) Кримінального кодексу України", - додали в СБУ.

Зазначається, що суд ухвалив рішення про ув'язнення іноземного шпигуна до 10 років на території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контррозвідка СБУ розслідує понад 100 кримінальних проваджень, пов'язаних з державною зрадою та шпигунством. При цьому 40 осіб вже отримали судові вироки за статтями "держзрада" та "шпигунство".