В Украине прибывших из Хубэя будут изолировать на 14 дней

Кабинет министров Украины установил временные ограничения для прибывших на территорию страны из китайской провинции Хубэй в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что все прибывшие из Хубея будут отправляться в изоляцию на 14 дней в специальные учреждения.

"Указанное распоряжение КМУ устанавливает временные ограничения и особые условия для въезда в Украину лиц, находившихся в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, путем их изоляции в течение 14 дней в определении Министерством здравоохранения учреждения", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что, по состоянию на 8 февраля, в мире лабораторно подтверждены 34 909 случаев заболеваний новым коронавирусом 2019-nCoV. Из них 724 закончились смертью. При этом 71% всех случаев инфицирования зафиксированы в одной провинции Китая - Хубэй.

В Украине на данный момент не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Киев ведет переговоры с властями Китая о разрешении на эвакуацию граждан Украины из китайского Уханя, где произошла вспышка нового вида коронавируса.

Также сообщалось, что ученые из университета науки и техники Гонконга (HKUST) изобрели портативное устройство для экспресс-диагностики заражения коронавирусом. Благодаря прибору определить наличие или отсутствие вируса можно за 40 минут.