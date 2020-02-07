Украина ведет переговоры с Китаем об эвакуации украинцев

Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

На эвакуацию ожидают около 50 украинцев

Киев ведет переговоры с властями Китая о разрешении на эвакуацию граждан Украины из китайского Уханя, где произошла вспышка нового вида коронавируса. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кузина, в настоящее время на эвакуацию из охваченного коронавирусом китайского города ожидают около 50 украинцев.

"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедур для получения разрешения от руководства КНР", - сказал он.

Он добавил, что детали эвакуации украинцев будут объявлены на брифинге в понедельник, 10 февраля.

Оперативная информация о распространении коронавірусної инфекции 2019-nCoV Игорь Кузин, в.в. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Опубликовано Центр общественного здоровья Украины Пятница, 7 февраля 2020 года.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщали, что из охваченного коронавирусом китайского Уханя могут эвакуировать 60 украинцев. Дата эвакуации украинцев из Уханя пока неизвестна.

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения предложили алгоритм действий для выявления коронавируса. Алгоритм был направлен областным лабораторным центрам и учреждениям здравоохранения.