ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина ведет переговоры с Китаем об эвакуации украинцев

Новости » Общество     07.02.2020 - 16:23
Украина ведет переговоры с Китаем об эвакуации украинцев
Фото: Игорь Кузин (РБК-Украина)

На эвакуацию ожидают около 50 украинцев

Киев ведет переговоры с властями Китая о разрешении на эвакуацию граждан Украины из китайского Уханя, где произошла вспышка нового вида коронавируса. Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Игорь Кузин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Кузина, в настоящее время на эвакуацию из охваченного коронавирусом китайского города ожидают около 50 украинцев.

"Запланирован рейс из города Ухань для вывоза граждан Украины. В настоящее время осуществляется налаживание процессов и процедур для получения разрешения от руководства КНР", - сказал он.

Он добавил, что детали эвакуации украинцев будут объявлены на брифинге в понедельник, 10 февраля.

Оперативная информация о распространении коронавірусної инфекции 2019-nCoV Игорь Кузин, в.в. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины

Опубликовано Центр общественного здоровья Украины Пятница, 7 февраля 2020 года.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщали, что из охваченного коронавирусом китайского Уханя могут эвакуировать 60 украинцев. Дата эвакуации украинцев из Уханя пока неизвестна.

Также РБК-Украина писало, что в Министерстве здравоохранения предложили алгоритм действий для выявления коронавируса. Алгоритм был направлен областным лабораторным центрам и учреждениям здравоохранения.

Коронавирус: ВОЗ заявила о глобальном дефиците защитных средств В Китае назвали вероятных носителей коронавируса
Новости Украины эвакуациявирусукраинцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь