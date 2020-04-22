В Украине презентовали цифровые паспорта

В среду, 22 апреля, в мобильном приложении "Дія" стали доступны цифровые документы гражданина Украины. Об этом во время онлайн-презентации цифровых документов сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам главы государства, с сегодняшнего дня украинские граждане имеют возможность пользоваться цифровыми ID-паспортом и биометрическим загранпаспортом.

"В начале февраля презентовали "Дія" с доступом к цифровым водительскому удостоверению и свидетельству, это был очень важный шаг к реализации нашей стратегии "Государство в смартфоне", прошло лишь два месяца, и мы делаем не менее важный, революционный шаг - представляем цифровой паспорт гражданина Украины и заграничный паспорт, теперь доступны в приложении", - заявил он

Президент отметил, что за первые дни после появления мобильного приложения "Дія", его пользователями стали 1 миллион украинцев. Сейчас приложение "Дія" на свои телефоны установили 2,3 млн украинцев.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины признал официальными документами внутренний и заграничный паспорта в приложении "Дія". В правительстве сообщили, что цифровые документы в приложении "Дія" в пределах страны считаются аналогами бумажных паспортов.