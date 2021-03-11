В Украине презентуют Центр противодействия дезинформации

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что центр будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны, а президент будет осуществлять необходимый контроль.

"Я уверен, что на следующей неделе такой центр начнет свою работу", - отметил он.

Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подчеркивал, что речь идет в первую очередь о медийных угрозах. Планируется мониторить ситуацию и показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве.

При этом Центр противодействия международной дезинформации будет лишь одной из частиц этого большого центра, который будет работать над другими различными вызовами, отмечал глава Минкульта.