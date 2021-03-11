В Украине презентуют Центр противодействия дезинформации

В Украине сегодня презентуют Центр противодействия дезинформации. Он будет противодействовать международной дезинформации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума "Украина 30".
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что центр будет создан на базе Совета национальной безопасности и обороны, а президент будет осуществлять необходимый контроль.
"Я уверен, что на следующей неделе такой центр начнет свою работу", - отметил он.
Ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко подчеркивал, что речь идет в первую очередь о медийных угрозах. Планируется мониторить ситуацию и показывать, какие фейки распространяются в информационном пространстве.
При этом Центр противодействия международной дезинформации будет лишь одной из частиц этого большого центра, который будет работать над другими различными вызовами, отмечал глава Минкульта.
Напомним, Ткаченко анонсировал, что 11 марта будет большая презентация проекта.
Как писало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в начале недели анонсировал, что в Украине скоро запустят центр противодействия дезинформации. Он должен начать работу в ближайшее время.
Глава государства отмечал, что в будущем центр "должен стать международным хабом противодействия дезинформации и противодействия пропаганде во всем мире".