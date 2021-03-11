RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні презентують Центр протидії дезінформації

Автор: Юлія Струк

В Україні сьогодні презентують Центр протидії дезінформації. Він буде протидіяти міжнародній дезінформації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Україна 30".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що центр буде створений на базі Ради національної безпеки та оборони, а президент буде здійснювати необхідний контроль.

"Я впевнений, що наступного тижня такий центр розпочне свою роботу", - зазначив він.

Раніше міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко підкреслював, що мова йде в першу чергу про медійні загрози. Планується моніторити ситуацію і показувати, які фейки поширюються в інформаційному просторі.

При цьому Центр протидії міжнародній дезінформації буде лише однією з частинок цього великого центру, який буде працювати над іншими різними викликами, відзначав глава Мінкульту.

Нагадаємо, Ткаченко анонсував, що 11 березня буде велика презентація проекту.

Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський на початку тижня анонсував, що в Україні скоро запустять центр протидії дезінформації. Він повинен почати роботу найближчим часом.

Глава держави відзначав, що в майбутньому центр "повинен стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки України
Читайте також
СБУ затримала на хабарі високопосадовця НАН України
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Прогноз погоди