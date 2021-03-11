В Україні презентують Центр протидії дезінформації

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що центр буде створений на базі Ради національної безпеки та оборони, а президент буде здійснювати необхідний контроль.

"Я впевнений, що наступного тижня такий центр розпочне свою роботу", - зазначив він.

Раніше міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко підкреслював, що мова йде в першу чергу про медійні загрози. Планується моніторити ситуацію і показувати, які фейки поширюються в інформаційному просторі.

При цьому Центр протидії міжнародній дезінформації буде лише однією з частинок цього великого центру, який буде працювати над іншими різними викликами, відзначав глава Мінкульту.