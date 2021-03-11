В Україні презентують Центр протидії дезінформації

В Україні сьогодні презентують Центр протидії дезінформації. Він буде протидіяти міжнародній дезінформації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Україна 30".
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що центр буде створений на базі Ради національної безпеки та оборони, а президент буде здійснювати необхідний контроль.
"Я впевнений, що наступного тижня такий центр розпочне свою роботу", - зазначив він.
Раніше міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко підкреслював, що мова йде в першу чергу про медійні загрози. Планується моніторити ситуацію і показувати, які фейки поширюються в інформаційному просторі.
При цьому Центр протидії міжнародній дезінформації буде лише однією з частинок цього великого центру, який буде працювати над іншими різними викликами, відзначав глава Мінкульту.
Нагадаємо, Ткаченко анонсував, що 11 березня буде велика презентація проекту.
Як писало РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський на початку тижня анонсував, що в Україні скоро запустять центр протидії дезінформації. Він повинен почати роботу найближчим часом.
Глава держави відзначав, що в майбутньому центр "повинен стати міжнародним хабом протидії дезінформації та протидії пропаганді в усьому світі".