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В Украине презентовали реестр поврежденного и уничтоженного имущества

Фото: председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Александр Мороз

В Украине заработает реестр поврежденного и уничтоженного имущества в результате боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время совместной презентации с Минцифрой и Мининфраструктуры.

"Он станет основой для единой базы данных фиксации всех объектов недвижимого имущества, поврежденных или разрушенных во время военной агрессии Российской Федерации, реализация которая предусмотрена нашим законопроектом №7198. И поможет получить возмещение в случае нарушения имущественных прав граждан Украины и повысить эффективность управленческих решений относительно планирования восстановления территорий", - отметила она.

Как подчеркнула Шуляк, сейчас есть политическая воля выплатить компенсации, не дожидаясь репарации от РФ, чтобы украинцы, которые не имеют крыши над головой, получили собственные дома. Однако без соответствующего реестра с указанной информацией невозможно провести весь механизм компенсации прозрачно и честно, отметила политик.

Отметим, что за время полномасштабного вторжения в строй поступило более 256 тыс. сообщений о поврежденном жилье.

В связи с запуском реестра физическим лицам:

  • подать уведомление о поврежденном или разрушенном имуществе на портале или в приложении "Дія";
  • получить уведомление о том, что акт обследования имущества составлен комиссией, созданной органом самоуправления или ВЦА;
  • ожидать внесения информации об обследовании в Реестр поврежденного и разрушенного имущества ОМС или ВЦА;
  • ожидать компенсации.

"К слову, на днях президент подписал наш закон №2297-IX, где заложены механизмы, способствующие восстановлению и развитию Украины. Речь идет о создании трех реестров: единого адресного реестра, единого реестра зданий и сооружений, а также единого реестра административно-территориальных единиц. Все это - часть, необходимая для сбора данных и качественного восстановления. Что касается законопроекта №7198 о компенсациях, то сейчас он готовится ко второму чтению. Среди прочего, он именно о создании уже упомянутой базы данных для будущих исков нашего государства к российской федерации относительно репараций", - сообщила председатель партии.

По состоянию на август 2022 года разрушено 448 объектов культурного наследия, 90 тысяч объектов разрушено более чем на 50%, 325 тыс. человек вообще остались без жилья. Всего с помощью государственных сервисов зафиксировано 17.5 млн кв. м имущества.

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инфраструктураЕлена Шуляк