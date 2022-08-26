В Україні презентували реєстр пошкодженого та знищеного майна

"Він стане основою для єдиної бази даних фіксації всіх об'єктів нерухомого майна, пошкоджених чи зруйнованих під час військової агресії Російської Федерації, реалізація яка передбачена нашим законопроектом №7198. І допоможе отримати відшкодування в разі порушення майнових прав громадян України та підвищити ефективність управлінських рішень стосовно планування відновлення територій", - зазначила вона.

Як наголосила Шуляк, наразі є політична воля виплатити компенсації, не чекаючи репарації від РФ, щоб українці, які не мають даху над головою, отримали власні домівки. Проте без відповідного реєстру із зазначеною інформацією неможливо провести весь механізм компенсації прозоро і чесно, зауважила політик.

Зазначимо, що за час повномасштабного вторгнення у Дію надійшло понад 256 тис. повідомлень про пошкоджене житло.

У зв'язку з запуском реєстру фізичним особам потрібно:

подати повідомлення про пошкоджене чи зруйноване майно на порталі або в застосунку "Дія";

отримати повідомлення про те, що акт обстеження майна складено комісією, створеною органом самоврядування чи ВЦА;

очікувати внесення інформації про обстеження в Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна ОМС або ВЦА;

очікувати компенсації.

"До слова, днями президент підписав наш закон №2297-IX, де закладені механізми, що сприятимуть відбудові та розвитку України. Йдеться про створення трьох реєстрів: єдиного адресного реєстру, єдиного реєстру будівель та споруд, а також єдиного реєстру адміністративно-територіальних одиниць. Все це - частина, необхідна для збору даних та якісної відбудови. Щодо законопроекту №7198 про компенсації, то наразі він готується до другого читання. З-поміж іншого, він саме про створення вже згаданої бази даних для майбутніх позовів нашої держави до російської федерації щодо репарацій", - повідомила голова партії.

Станом на серпень 2022 року зруйновано 448 об'єктів культурної спадщини, 90 тисяч об'єктів зруйновано більше ніж на 50%, 325 тис. осіб взагалі лишились без житла. Загалом за допомогою державних сервісів зафіксовано 17.5 млн кв. м майна.