В Украине прекращается оформление виз в международных аэропортах, - МИД

Фото: Андрей Заяц (facebook.com/UkraineMFA)

С 1 января не будут оформлять визы для иностранцев в международных аэропортах

В Украине с 1 января 2019 года не будут оформлять визы для иностранных граждан в международных аэропортах. Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, передает РБК-Украина со ссылкой на "LB.ua".

В частности, с 1 января 2019 года прекращается оформление виз в международных аэропортах и расширяется функционал электронной визы. В МИД признали, что оформление виз в аэропорту не современная и не эффективная методика, так как часть иностранцев не говорит по-английски, часть иностранцев не имеет банковской карты, которой можно оплатить консульский сбор.

Теперь функционал электронной визы будет расширен за счет увеличения количества государств, граждане которых смогут ее оформить, а также расширяется перечень оснований для ее выдачи.

"Сейчас основанием является только туристическая или деловая поездка. С 1 января к этому добавляются также лечение, частные поездки для посещения родственников. Добавляются визы для журналистов", - отметил дипломат, добавив, что электронные визы будут перекрывать практически все не иммиграционные типы поездок.

Напомним, Украина с 1 января 2019 года повышает стоимость оформления электронных виз до 85 долларов.