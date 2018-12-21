В Україні припиняється оформлення віз в міжнародних аеропортах, - МЗС

Фото: Андрій Заєць (facebook.com/UkraineMFA)

З 1 січня не будуть оформляти візи для іноземців в міжнародних аеропортах

В Україні з 1 січня 2019 року не будуть оформляти візи для іноземних громадян в міжнародних аеропортах. Про це повідомив державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заєць, передає РБК-Україна з посиланням на "LB.ua".

Зокрема, з 1 січня 2019 року припиняється оформлення віз в міжнародних аеропортах і розширюється функціонал електронної візи. У МЗС визнали, що оформлення віз в аеропорту не сучасна і не ефективна методика, так як частина іноземців не говорить по-англійськи, частина іноземців не має банківської карти, якою можна сплатити консульський збір.

Тепер функціонал електронної візи буде розширено за рахунок збільшення кількості держав, громадяни яких зможуть її оформити, а також розширюється перелік підстав для її видачі.

"Зараз є підставою тільки туристична або ділова поїздка. З 1 січня до цього додаються також лікування, приватні поїздки для відвідування родичів. Додаються візи для журналістів", - зазначив дипломат, додавши, що електронні візи будуть перекривати практично всі не імміграційні типи подорожей.

Нагадаємо, Україна з 1 січня 2019 року підвищує вартість оформлення електронних віз до 85 доларів.