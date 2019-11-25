В Украине предупреждают о штормовом ветре

Погода в Украине во вторник, 26 ноября, будет морозной, ночью ожидается до -8 градусов, днем до +5. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Натальи Диденко в Facebook.

По прогнозу синоптика, в Украине в большинстве областей днем ожидается температура воздуха от 0 до +5, на севере от 2 мороза до 2 тепла. Ночью -1-8 градусов, на юге и западе около нуля. Осадков на территории страны не предвидится.

В Запорожской и Донецкой областях прогнозируется штормовой ветер до 15-22 м/с. На остальной части Украины будет ветер юго-восточного и восточного направлений, 5-10 м/с.

В Киеве 26 ноября будет сухая и холодная погода. Ночью -4-6 градусов, днем ​​во вторник около нуля.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что со среды, 27 ноября, в Украине ожидается постепенное потепление. По прогнозу Диденко, вместе с потеплением ожидается увеличение осадков на всей территории страны в виде дождей и, местами, мокрого снега.

Сегодня, 25 ноября, в Украине будет прохладная, но солнечная погода. В северных, восточных и центральных областях днем ожидается от -2 до +1 градуса. А вот в южных и западных термометры покажут от +2 до +4, а на Закарпатье до +8...+10 градусов. Ночью в северных, восточных и центральных областях температура опустится до -4-7 градусов. На юге и западе ожидается от -2 до +1.

Также РБК-Украина писало, что в большинстве западных областей 25 ноября ожидается ухудшение погодных условий. В частности, по прогнозу синоптиков, ожидается туман и гололед.