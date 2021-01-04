В Украине предупредили о возможных затоплениях из-за повышения уровней воды в реках

В Закарпатской области в реках 5 и 6 января ожидается повышение уровней воды. Это может привести к затоплениям.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,3-1,0 м над текущими уровнями, с возможным выходом воды на пойм в нижних течениях р. Боржава с удержанием воды на пойме р. Латорица возле г. Чоп", - говорится в сообщении.

Отметим, по данным Украинского гидрометцентра, сегодня на всей западной части Украины ожидаются дожди. В Закарпатской области они не утихнут в течение вторника и среды.

Напомним, 4 января на большей части территории Украины погода будет облачной с прояснениями. Температура воздуха днем в регионах будет колебаться от -1 до +9 градусов.

Кроме того, сегодня в большинстве регионов ожидается туман. Это может привести к нарушению движения на дорогах.

Ранее Укргидрометцентр дал прогноз на весь текущий месяц. В январе средняя месячная температура ожидается в пределах 0-4 градусов мороза, в южной части местами 1-3 градусов тепла.