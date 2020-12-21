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В Украине предупредили о тумане

Автор: Андрей Козловский

В понедельник, 21 декабря, в Украине будет наблюдаться густой туман. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, туман сегодня будет наблюдаться в центральных, северных и некоторых южных областях. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности, желтый). Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, сегодня в северных и восточных областях ожидается снег. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -4 до +5 градусов, однако ночью на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

Также РБК-Украина писало, что 21 декабря в Киеве ожидается густой туман. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, погода в Украине принесет оттепель до конца года и в период новогодних праздников, а в некоторых регионах столбики термометров вообще поднимутся до +16 градусов, что является аномальным для этого времени года.

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