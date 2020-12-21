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Снег в шести областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Украина, Понедельник 21 декабря 2020 08:00
Снег в шести областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня
Фото: девушка с зонтиком (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В понедельник, 21 декабря, в северных и восточных областях ожидается снег. Температура воздуха днем в Украине будет колебаться от -4 до +5 градусов, однако ночью на всей территории страны будут наблюдаться заморозки.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях будет идти снег. Во всех остальных регионах Украины ожидается пасмурная и сухая погода.

В западных областях температура воздуха днем будет от -1 до +5 градусов, а ночью от -1 до +1.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет составлять от -4 до +1, а ночью столбики термометров покажут -3 +1 градус.

В восточных и южных областях температура воздуха днем будет в пределах -1 +1, а ночью -1 +1.

Снег в шести областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет без осадков и пасмурно. Температура воздуха будет колебаться от 0 до +2, а ночью от 0 до +2.

Снег в шести областях и ночные заморозки: прогноз погоды на сегодня

Напомним, 20 и 21 декабря в Киеве ожидается густой туман. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Кроме того, погода в Украине принесет оттепель до конца года и в период новогодних праздников, а в некоторых регионах столбики термометров вообще поднимутся до +16 градусов, что является аномальным для этого времени года.

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