В Україні попередили про туман

Фото: туман (РБК-Украина)

У понеділок, 9 листопада, Україну накриє густий туман. Такі данні наводить Український гідрометцентр.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

За прогнозом синоптиків, туман сьогодні спостерігатиметься місцями у західних та південних областях. Видимість при ньому буде становити від 200 до 500 м (I рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, 9 листопада в Україні суттєво похолодає, температура повітря опуститься до +4 +14. Загалом у всіх областях очікується мінлива хмарність і без опадів.

Також РБК-Україна писало, що у листопаді 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 1-8 градусів тепла (в горах 0-3 градусів тепла).

Крім того, раніше синоптики попередили про сезон затяжних морозів, які прийдуть в Україну вже в середині листопада.