В Украине предупредили о ночных заморозках

Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сегодня в большинстве областей ночью ожидаются заморозки

Погода в Украине ухудшится 21-23 мая. В западных и северных областях ожидаются ночные заморозки.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, с 21 по 23 мая ночью в западных областях ожидаются заморозки на поверхности почвы от 0 до 3 градусов. Кроме того, аналогичная ситуация будет наблюдаться сегодня в северных областях и в Карпатах на поверхности почвы, где в местами и в воздухе температура составит от 0 до 3 градусов (И уровень опасности, желтый).

Сегодня, 21 мая, ночью по Киевской области на поверхности почвы заморозки от 0 до 2 градусов (І уровень опасности, желтый).

Напомним, погода в Украине на 21 мая будет комфортной, отойдут дожди, а температура воздуха будет колебаться от +15 до +18. В западных, северных и центральных областях сегодня сухо и без осадков. На востоке будут дожди в Донецкой и Запорожской областях. А также на юге страны осадки будут.

Также РБК-Украина писало, что в результате вчерашней непогоды в Киеве ветер повалил около 40 деревьев.

Автор: Андрей Козловский