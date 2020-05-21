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В Україні попередили про нічні заморозки

Новини » Суспільство     21.05.2020 - 09:56
В Україні попередили про нічні заморозки
Фото: заморозки (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Сьогодні у більшості областей вночі очікуються заморозки

Погода в Україні погіршиться 21-23 травня. У західних та північних областях очікуються нічні заморозки.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, з 21 по 23 травня вночі у західних областях очікуються заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів. Крім того, аналогічна ситуація буде спостерігатися сьогодні в північних областях та Карпатах на поверхні ґрунту, де в місцями і в повітрі температура становитиме від 0 до 3 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Сьогодні, 21 травня, вночі по Київській області на поверхні ґрунту заморозки від 0 до 2 градусів (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, погода в Україні на 21 травня буде комфортною, відійдуть дощі, а температура повітря буде коливатись від +15 до +18. У західних, північних та центральних областях сьогодні сухо та без опадів. На сході будуть дощі у Донецькій та Запорізькій областях. А також на півдні країни будуть опади.

Також РБК-Україна писало, що в результаті вчорашньої негоди у Києві вітер повалив близько 40 дерев.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Гідрометцентрзаморозки
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