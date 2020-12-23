ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине предупредили о гололеде

Украина, Среда 23 декабря 2020 10:00
В Украине предупредили о гололеде
Фото: гололедица (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 23 декабря, в Украине ожидается гололед. Синоптики объявили первый уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня днем в большинстве северных и центральных областей на дорогах будет гололед (І уровень опасности, желтый). В ведомстве отмечают, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, в среду преимущественно на всей территории Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем будет колебаться от -4 до +7, а ночью в некоторых регионах столбики термометров опустятся до -10.

Также ранее сообщалось, что в Украине в течение недели ожидаются осадки в виде дождей и снега. К середине недели прогнозируют потепление, ближе к концу - снова похолодание.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь