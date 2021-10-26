В Украине представили топ-100 богатых владельцев бизнеса: кто вошел в список

В Украине представили самых состоятельных украинцев, которые смогли не только сохранить свой капитал, несмотря на коронакризис, но и приумножить его.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на рейтинг журнала "Корреспондент", опубликованный в номере от 22 октября.

"Уже второй коронавирусный год на излете, но наши оценки совокупного богатства 100 крупнейших украинских предпринимателей, обнаруженных на наших радарах, продолжают расти", - пишет "Корреспондент".

Общее состояние участников рейтинга составило 46,1 млрд долларов.

По словам составителей списка, в этом году на его формирование повлиял значительный рост мировых цен на продовольственное сырье. Именно поэтому в нем появились несколько агропредпринимателей, которые ранее были за пределами заветной сотни. А те владельцы агробизнеса, которые уже были там, поднялись выше.

Несмотря на рост так называемой е-коммерции и IT-cектора, владельцев IT-компаний в рейтинге оказалось только два. А все потому, что большинство из них развиваются за границей, например, в США.

"Мы рассматриваем топ-100 не как банальное соревнование размеров богатства, а как рейтинг тех, кто растит украинскую экономику", - подчеркивают авторы.

Топ-100 ожидаемо возглавили Ринат Ахметов, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук. У них среди прочего есть активы в горно-металлургическом комплексе (ГМК) и сфере недвижимости.

Есть в списке и представители растущих секторов экономики, таких как ритейл, логистика и фармацевтика. Среди представителей ритейла - глава совета основателей группы компаний "Фокстрот" Геннадий Выходцев, владелец магазинов сети электроники "Комфи" Станислав Ронис, совладельцы торговых сетей Varus и Eva Валерий Киптык и Руслан Шостак.

Логистику представляют сооснователи "Новой почты" Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, а также основатель "Нибулона" Алексей Вадатурский.

Фармацевтику - один из собственников фармацевтической корпорации "Артериум" Константин Жеваго, глава набсовета АО "Фармак" Филя Жебровская, а также владелец фармацевтической компании "Дарница", которая является крупнейшим акционером Борщаговского химико-фармацевтического завода (БХФЗ), Глеб Загорий.