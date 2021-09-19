Самые богатые семьи мира: Bloomberg обнародовал рейтинг
Фото: американская семья Уолтон (Walmart Corporate via Flickr)
Агентство Bloomberg составило список самых богатых семей мира. Первую строчку занимает американская семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.
Рейтинг выглядит так:
- семья Уолтон - состояние за предыдущий год выросло на 23 миллиарда долларов и оценивается в 238,2 миллиарда.
- семья Марсов, владеющий производителем шоколадных батончиков Mars. Ее состояние достигло 141,9 миллиарда долларов.
- семья Эрме, которой принадлежит модный дом Hermes. Ее состояние достигло 111,6 миллиарда долларов.
За 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира выросло на 312 миллиардов долларов, или на 22%.
Напомним, издание Forbes обновило рейтинг самых богатых людей мира. Первую позицию занимает 57-летний основатель Amazon Джефф Безос.