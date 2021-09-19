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Самые богатые семьи мира: Bloomberg обнародовал рейтинг

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Воскресенье 19 сентября 2021 13:50
Самые богатые семьи мира: Bloomberg обнародовал рейтинг Фото: американская семья Уолтон (Walmart Corporate via Flickr)
Автор: Анастасия Рокитна

Агентство Bloomberg составило список самых богатых семей мира. Первую строчку занимает американская семья Уолтон, владеющая крупнейшей в мире сетью супермаркетов Walmart.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Рейтинг выглядит так:

  • семья Уолтон - состояние за предыдущий год выросло на 23 миллиарда долларов и оценивается в 238,2 миллиарда.
  • семья Марсов, владеющий производителем шоколадных батончиков Mars. Ее состояние достигло 141,9 миллиарда долларов.
  • семья Эрме, которой принадлежит модный дом Hermes. Ее состояние достигло 111,6 миллиарда долларов.

За 2020 год состояние 25 самых богатых семей мира выросло на 312 миллиардов долларов, или на 22%.

Напомним, издание Forbes обновило рейтинг самых богатых людей мира. Первую позицию занимает 57-летний основатель Amazon Джефф Безос.

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