В Украине представили рейтинг городов по качеству жизни

Город, которым уже второй срок руководит Владислав Атрошенко, получил индекс 3,3 из 5 баллов.

Индекс учитывает ряд показателей, среди которых - качество дорог, состояние экологии в городе, медицина, образование, парки, канализация и другие.

Самый высокий показатель удовлетворенности жителей теми услугами и комфортом, что обеспечивает им власть, в 2021-м получила Винница. За Винницей расположился Луцк, чья экономика насыщена денежными переводами трудовых мигрантов из Польши. Далее идут Ивано-Франковск, в котором происходит существенный рост зарплат, а также Чернигов, который значительно улучшил свои показатели.

Чернигов также стал лучшим городом в категориях "публичные парки и скверы" и "канализация".