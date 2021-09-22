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В Україні представили рейтинг міст за якістю життя

Автор: Наталія Гурковська

Чернігів посів четверте місце у рейтингу найкращих міст України за результатами щорічного Українського муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту.

Про це пише РБК-Україна на результати дослідження, які оприлюднило видання "Новое время".

Місто, яким вже другий термін керує Владислав Атрошенко, має індекс 3,3 з 5 балів.

Індекс враховує низку показників, серед яких - якість доріг, стан екології в місті, медицина, освіта, парки, каналізація та інші.

Найвищий показник задоволеності мешканців тими послугами та комфортом, що забезпечує їм міська влада, у 2021-му отримала Вінниця. За Вінницею розташувався Луцьк, чия економіка насичена грошовими переказами трудових мігрантів з Польщі. Далі йдуть Івано-Франківськ, у якому відбувається істотне зростання зарплат, а також Чернігів, що значно покращив свої показники.

Чернігів також став найкращим містом у категоріях "публічні парки та сквери" і "каналізація".

Нагадаємо, мер Чернігова Владислав Атрошенко - один з лідерів за рівнем підтримки серед міських голів країни. На місцевих виборах 2020 року він переміг у першому турі, отримавши 77,5% голосів виборців.

У липні 2021 року Атрошенко заявив, що його партія "Рідний дім" піде на парламентські вибори на платформі "УДАРу Віталія Кличка". Вони підписали меморандум про співпрацю.

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Чернігів