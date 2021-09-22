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В Украине представили рейтинг городов по качеству жизни

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Киев, Среда 22 сентября 2021 13:44
В Украине представили рейтинг городов по качеству жизни Фото: Чернигов (Википедия, Alex Arendar)
Автор: Наталия Гурковская

Чернигов занял четвертое место в рейтинге лучших городов Украины по результатам ежегодного Украинского муниципального опроса Международного республиканского института.

Об этом пишет РБК-Украина на результаты исследования, которые обнародовало издание "Новое время".

Город, которым уже второй срок руководит Владислав Атрошенко, получил индекс 3,3 из 5 баллов.

Индекс учитывает ряд показателей, среди которых - качество дорог, состояние экологии в городе, медицина, образование, парки, канализация и другие.

Самый высокий показатель удовлетворенности жителей теми услугами и комфортом, что обеспечивает им власть, в 2021-м получила Винница. За Винницей расположился Луцк, чья экономика насыщена денежными переводами трудовых мигрантов из Польши. Далее идут Ивано-Франковск, в котором происходит существенный рост зарплат, а также Чернигов, который значительно улучшил свои показатели.

Чернигов также стал лучшим городом в категориях "публичные парки и скверы" и "канализация".

Напомним, мэр Чернигова Владислав Атрошенко - один из лидеров по уровню поддержки среди городских глав страны. На местных выборах 2020 он победил в первом туре, получив 77,5% голосов избирателей.

В июле 2021 Атрошенко заявил, что его партия «Рідний дім» пойдет на парламентские выборы на платформе «УДАРа Виталия Кличко». Они подписали меморандум о сотрудничестве.

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Чернигов
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