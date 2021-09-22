В Україні представили рейтинг міст за якістю життя

Чернігів посів четверте місце у рейтингу найкращих міст України за результатами щорічного Українського муніципального опитування Міжнародного республіканського інституту.

Про це пише РБК-Україна на результати дослідження, які оприлюднило видання " Новое время ".

Місто, яким вже другий термін керує Владислав Атрошенко, має індекс 3,3 з 5 балів.

Індекс враховує низку показників, серед яких - якість доріг, стан екології в місті, медицина, освіта, парки, каналізація та інші.

Найвищий показник задоволеності мешканців тими послугами та комфортом, що забезпечує їм міська влада, у 2021-му отримала Вінниця. За Вінницею розташувався Луцьк, чия економіка насичена грошовими переказами трудових мігрантів з Польщі. Далі йдуть Івано-Франківськ, у якому відбувається істотне зростання зарплат, а також Чернігів, що значно покращив свої показники.

Чернігів також став найкращим містом у категоріях "публічні парки та сквери" і "каналізація".