В Украине представили первый электрогрузовик

Фото: электрогрузовик Banke Electromotive (mtu.gov.ua)

Корпорация "Богдан" изготовила машину для Европы

В Украине презентовали первый грузовик, который работает полностью на электродвигателе. Его изготовила в Луцке корпорация "Богдан Моторс" по европейскому заказу, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Грузовик изготовлен для датской компании Banke Electromotive на луцком ГП "Автосборочный завод №1". Электромашина имеет запас хода без подзарядки 220 км и скорость 80 км/час. Данная электромашина ERCV27 предназначена для механизированной загрузки твердых бытовых отходов. Уже в этом году стартует серийный выпуск автомобилей в рамках контракта с европейской компанией.

"Представленный электротранспорт полностью разработан и сделан в Украине. Это будет Made in Ukraine в Европейском союзе. Это чрезвычайно хороший показатель того, что все наши планы по развитию электротранспорта идут в правильном направлении. Мы верим в будущее Украины как высокотехнологичной страны и верим в электротранспорт и электромобилестроение, как новейшую индустрию нашего государства", - заявил во время презентации министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Фото: презентация электрогрузовика (mtu.gov.ua)

Он добавил, что в Верховную раду на сегодня внесены разработанные министерством законопроекты для стимулирования развития рынка электротранспорта.

"Они подразумевают совершенно новый подход на законодательном уровне о мотивации производителей производить литиевые батареи, электрокары и электротехнику в Украине. Эта программа рассчитана на 15 лет. Если эти законы будут проголосованы, то Украина получит новое качество и новое производство", - сказал министр.

Напомним, комитет налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной раде рассмотреть на этой неделе законопроекты о электромобилях в Украине. В частности, на прошлой пленарной неделе в ходе рассмотрения законов о "евробляхах" ряд нардепов предложил урегулировать в этих документах и вопрос электрокаров.