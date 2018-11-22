В Україні представили першу електровантажівку

Фото: електровантажівка Banke Electromotive (mtu.gov.ua)

Корпорація "Богдан" виготовила машину для Європи

В Україні презентували першу вантажвіку, яка працює повністю на електродвигуні. Її виготовила у Луцьку корпорація "Богдан Моторс" на європейське замовлення, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Вантажівку виготовлено для данської компанії Banke Electromotive на луцькому ДП "Автоскладальний завод №1". Електромашина має запас ходу без підзарядки 220 км і швидкість 80 км/год. Дана електромашина ERCV27 призначена для механізованого завантаження твердих побутових відходів. Вже цього року стартує серійний випуск автомобілів в рамках контракту з європейською компанією.

"Презентований електротранспорт повністю розроблено і зроблено в Україні. Це буде Made in Ukraine в Європейському Союзі. Це надзвичайно добрий показник того, що всі наші плани з розвитку електротранспорту йдуть в правильному напрямку. Ми віримо в майбутнє України як високотехнологічної країни і віримо в електротранспорт і електромобілебудування, як новітню індустрію нашої держави", - заявив під час презентації мінстр інфраструктури Володимир Омелян.

Фото: презентація елекровантажівки (mtu.gov.ua)

Він додав, що у Верховну раду на сьогодні внесені розроблені міністерством законопроекти для стимулювання розвитку ринку електротранспорту.

"Вони передбачають абсолютно новий підхід на законодавчому рівні щодо мотивації виробників виробляти літієві батареї, електрокари і електротехніку в Україні. Ця програма розрахована на 15 років. Якщо ці закони будуть проголосовані, то Україна отримає нову якість і нове виробництво", - сказав міністр.

Нагадаємо, комітет податкової та митної політики рекомендував Верховній раді розглянути цього тижня законопроекти про електромобілі в Україні. Зокрема, на минулому пленарному тижні у ході розгляду законів про "євробляхи" ряд нардепів запропонував врегулювати у цих документах і питання електрокарів.