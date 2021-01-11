ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні за надання первинної меддопомоги виплатили понад 18 млрд гривень

Україна, Понеділок 11 січня 2021 15:28
В Україні за надання первинної меддопомоги виплатили понад 18 млрд гривень
Фото: медики (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні медичним закладам за надання первинної меддопомоги виплатили понад 18 млрд гривень. Реформа первинки стартувала у квітні 2018 року.

Про це повідомляє прес-служба Нацслужби здоров'я.

"На сьогодні своїх лікарів обрали понад 30 млн 870 тисяч українців. Це понад 75% населення країни. За даними електронної системи охорони здоров’я, первинну допомогу надають понад 23 400 лікарів. У 2020 році НСЗУ виплатила надавачам первинної медичної допомоги понад 18 мільярдів гривень", - вказано у повідомленні.

У НСЗУ звертають увагу, що незалежно від того, у комунальному чи приватному закладі працює лікар, який має договір з НСЗУ, пацієнт отримує у нього безоплатно весь обсяг послуг, передбачений Програмою медичних гарантій.

Йдеться про консультації лікаря з метою профілактики та контролю захворювань, базові дослідження та аналізи, вакцинацію дітей та дорослих відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень та амбулаторне лікування основних захворювань.

Також лікар первинної меддопомоги виписує електронні рецепти, електронні направлення до фахівців спеціалізованої ланки, направлення на проведення діагностичних досліджень чи лікування.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні змінився алгоритм виклику "швидкої допомоги". Тепер діє новий порядок визначення пріоритетності звернень від громадян за екстреною меддопомогою.

Як писало РБК-Україна, на початку грудня глава МОЗ Максим Степанов заявив, що відтік медиків з України може значно активізуватися. У європейських країнах на них зростає попит.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство медицинаНСЗУ

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся