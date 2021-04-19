В Украине предложили ввести медицинского омбудсмена

"Про медицинского омбудсмена. Сегодня мы с Оксаной Дмитриевой (депутат от фракции "Слуга народа" - ред.) и Дмитрием Разумковым (председателем Верховной рады - ред.) зарегистрировали в парламенте законопроект об уполномоченном правительства по медицинским вопросам", - написала Василевская-Смаглюк.

Депутат отметила, что получает многочисленные жалобы пациентов на ненадлежащее медицинское обслуживание. Также, по ее словам, на нарушение своих прав часто жалуются медработники. "Часто между пациентами и врачами нет медиатора, который бы рассудил, кто прав, а кто нет. И одна, и другая сторона вынуждены защищаться в судах. Зато достаточно профессиональной медицинской экспертизы пока не существует. Пациенты теряют драгоценное время, а врачи - свою репутацию ", - добавила она.

По словам парламентария, целью законопроекту является реализация государственного контроля за соблюдением законодательства об охране здоровья, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медобслуживания, медицинских материалов и технологий, а также и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины.

Среди механизмов реализации законопроекта предусматривается:

возможность уполномоченного открывать производство по жалобам пациентов и медицинских работников;

направлять соответствующие запросы и давать рекомендации субъектам контроля;

создавать региональные представительства, в том числе непосредственно в учреждениях здравоохранения;

сотрудничать с Советом для участия в подготовке проектов законодательных актов по защите прав пациентов, внедрение новых форм организации оказания медицинской помощи и соблюдения международных стандартов медицинского обеспечения и тому подобное.

Василевская-Смаглюк также отметила, что согласно законопроекту, уполномоченным по медицинским вопросам может быть назначен гражданин Украины, достигший 30 лет, владеющий государственным языком, обладающий высокими моральными качествами, имеющим высшее юридическое или медицинское образование, опыт деятельности по специальности и в течение последних пяти лет проживает в Украине.

Предполагается, что назначать медицинского омбудсмена будет Кабмин по результатам конкурса, проводимого независимой конкурсной комиссией. Уполномоченный не будет государственным служащим.