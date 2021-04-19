В Україні запропонували ввести медичного омбудсмена

Сьогодні, 19 квітня, у Верховній раді представили законопроєкт про медичного омбудсмена (уповноваженого уряду з медичних питань). Метою цього документа є впровадження держконтролю за дотриманням законодавства в охороні здоров'я.
Про це в Facebook повідомила народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк.
"Про медичного омбудсмена. Сьогодні ми з Оксаною Дмитрієвої (депутат від фракції" Слуга народу "- ред.) І Дмитром Разумковим (головою Верховної ради - ред.) Зареєстрували в парламенті законопроєкт про уповноваженого уряду з медичних питань", - написала Василевська-Смаглюк .
Депутат зазначила, що отримує численні скарги пацієнтів на неналежне медичне обслуговування. Також, за її словами, на порушення своїх прав часто скаржаться медпрацівники. "Часто між пацієнтами і лікарями немає медіатора, який би розсудив, хто правий, а хто ні. І одна, і інша сторона змушені захищатися в судах. Зате досить професійної медичної експертизи поки не існує. Пацієнти втрачають дорогоцінний час, а лікарі - свою репутацію ", - додала вона.
За словами парламентарія, метою законопроєкту є реалізація державного контролю за дотриманням законодавства про охорону здоров'я, державних стандартів, нормативів професійної діяльності в сфері охорони здоров'я, стандартів медобслуговування, медичних матеріалів і технологій, а також і протоколів надання реабілітаційної допомоги на всій території України.
Серед механізмів реалізації законопроєкту передбачається:
Василевська-Смаглюк також зазначила, що згідно із законопроєкту, уповноваженим з медичних питань може бути призначений громадянин України, який досяг 30 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, які мають вищу юридичну або медичну освіту, досвід діяльності за фахом і протягом останніх п'яти років проживає в Україні.
Передбачається, що призначати медичного омбудсмена буде Кабмін за результатами конкурсу, проведеного незалежною конкурсною комісією. Уповноважений не буде державним службовцем.
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