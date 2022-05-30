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В Украине предложили легальный способ выезда мужчин за границу во время войны: в чем суть

Новина українською →
Украина, Понедельник 30 мая 2022 12:34
В Украине предложили легальный способ выезда мужчин за границу во время войны: в чем суть Фото: в Украине предложили легализовать выезд мужчин за границу во время войны (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

В Украине предлагают ввести страховой взнос для мужчин, желающих уехать за границу во время военного положения. Цена вопроса - 3-5 тыс. долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра МВД Виктора Андрусива.

"Да, к сожалению, война на долго. И нам нужно будет мобилизовать не одну сотню тысяч солдат. Но вопрос выезда это не о запрете или разрешении. Это вопрос как выезжать. Я предлагаю внести страховой взнос, например, 3-5 тыс. долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Многие годы именно средства гастарбайтеров спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно", - предлагает он.

Для большей убедительности Андрусов привел следующий пример.

"Знакомый до войны не успел подписать договор на поставку нашей продукции в Германию на несколько миллионов долларов. Уже 3 месяца он не может уехать и подписать договор, позволяющий ему спасти 300 рабочих мест. Поэтому еще раз вопрос не в запрете, а в подходе к регулированию выезда", - уверен советник министра.

Как сообщалось, самая большая очередь на выезд из Украины наблюдается в пункте пропуска "Краковец", который находится на границе с Польшей.

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