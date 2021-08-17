В Украине предлагают установить временные рамки оккупации и переходного периода

В документе указано, что датой начала временной оккупации является 20 февраля 2014 года. Даты начала временной оккупации отдельных населенных пунктов, районов устанавливает президент Украины по представлению Министерства обороны Украины, подготовленным на основе предложений Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"Конфликтный период считается завершенным в пределах населенного пункта (района) с даты окончания временной оккупации (даты деоккупации) этого населенного пункта (района)", - говорится в законопроекте.

Факт отсутствия оккупационных сил РФ на территории населенного пункта и установление полного контроля Украины над территориями устанавливают министр обороны Украины, глава Службы безопасности Украины и министр внутренних дел Украины путем совместного представления президенту Украины.

"Дата деоккупации населенного пункта (района) является днем завершения конфликтного и начала постконфликтного периода на соответствующей территории. Дату восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанной государственной границы устанавливает президент Украины", - говорится документе.