В Україні пропонують встановити часові межі окупації та перехідного періоду

У документі вказано, що датою початку тимчасової окупації є 20 лютого 2014 року. Дати початку тимчасової окупації окремих населених пунктів, районів встановлює президент України за поданням Міністерства оборони України, підготовленим на основі пропозицій Генерального штабу Збройних Сил України.

"Конфліктний період вважається завершеним в межах населеного пункту (району) з дати закінчення тимчасової окупації (дати деокупації) цього населеного пункту (району)", - йдеться в законопроекті.

Факт відсутності окупаційних сил РФ на території населеного пункту та встановлення повного контролю України над територіями встановлюють міністр оборони України, голова Служби безпеки України та міністр внутрішніх справ України шляхом спільного подання президентові України.

"Дата деокупації населеного пункту (району) є днем завершення конфліктного та початку постконфліктного періоду на відповідній території. Дату відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаного державного кордону встановлює президент України", - йдеться документі.