Україні пропонували відмовитись від Криму заради Донбасу, - Марчук

Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Усі пропозиції надходили неофіційно

Україні надходили неофіційні пропозиції врегулювання ситуації на Донбасі в обмін на відмову від Криму. Про це сказав представник України у підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську Євген Марчук, передає РБК-Україна із посиланням на 112.ua.

За словами Марчука, він бере участь ще у двох міжнародних платформах щодо Донбасу, де йому подібні пропозиції неофіційно озвучували на каво-брейкових паузах.

"Кажуть, що якщо Україна офіційно відмовиться, не те що відмовиться, а зніме кримську проблему, то це може бути серйозна платформа для вирішення питань на Донбасі. Тобто відмовтеся офіційно від Криму і потім можна буде (говорити про Донбас, - ред.). Вони кажуть, що це не остаточне рішення, мовляв, це приватне. Але розмови ведуть зі мною не приватні особи", - пояснив Марчук.

Він, щоправда, не уточнив, хто саме висуває такі пропозиції.

Додамо, що 19 лютого 2017 року в американській газеті The New York Times з'явилась інформація, що депутат Верховної ради України від Радикальної партії Андрій Артеменко розробив концепцію укладення миру між Україною і Росією та зняття санкцій з Москви. Концепція отримала неофіційну назву "план Артеменка". Начебто цей план передали тодішньому раднику Дональда Трампа Майклу Флінну.

За даними NYT, план передбачав виведення російських військ зі сходу України та проведення всеукраїнського референдуму, на який винесуть питання про здачу Криму в оренду Росії на 50 або 100 років. Крім того, плани Артеменко, як повідомив він сам, отримали схвалення "високопоставлених помічників президента Росії Володимира Путіна".

Уже 16 травня Верховна рада достроково припинила повноваження народного депутата України Андрія Артеменка. Також президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства Артеменка.

Згодом американське видання The Vanity Fair, так званий "мирний план" колишнього українського нардепа Андрія Артеменка, який пропонував президенту США Дональду Трампу зняти санкції проти Росії, фінансував російський олігарх Віктор Вексельберг.