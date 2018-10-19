В Україні практично не виконуються рішення ЄСПЛ

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У зв'язку з невиконанням рішень суду репутація України під загрозою, заявили в ЄСПЛ

Керівник відділу Департаменту виконання рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) Павло Пушкар заявив, що репутація України під загрозою, так як рішення ЄСПЛ практично не виконуються. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової в Facebook.

"Репутація України під загрозою, так як рішення ЄСПЛ практично не виконуються в нашій державі. Тому разом ми повинні це виправити. Я повідомила, що в Україні вже зробили "реєстр" громадян, яким держава винна кошти за рішеннями закордонних юрисдикційних органів. Ця "жива" черга прибирає корупційну складову і дає можливість відстежити перспективи відшкодування. Щорічно Україна збільшує фінансування цього напряму, чим зменшує борг перед громадянами", - повідомила Денісова.

Сторони також обговорили функціонування національного превентивного механізму. За словами Денісової, захист соціальних прав є пріоритетним напрямком діяльності омбудсмена та Ради Європи.

Також у ході зустрічі співрозмовники окремо домовилися про роботу над імплементацією практики ЄСПЛ у національну правову систему.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції заявили, що кількість позовів громадян України проти держави з початку 2014 значно зменшилася. На сьогодні Україна сьогодні не є лідером за кількістю позовних заяв, які подають громадяни проти держави. У той же час лідируючі позиції в цьому займає Росія.