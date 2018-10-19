ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В Україні практично не виконуються рішення ЄСПЛ

Новини » Суспільство    19.10.2018 - 21:46
Фото: ЄСПЛ (navalny.feldman.photo)
Фото: ЄСПЛ (navalny.feldman.photo)

У зв'язку з невиконанням рішень суду репутація України під загрозою, заявили в ЄСПЛ

Керівник відділу Департаменту виконання рішень Європейського Суду з прав людини (ЄСПЛ) Павло Пушкар заявив, що репутація України під загрозою, так як рішення ЄСПЛ практично не виконуються. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової в Facebook.

"Репутація України під загрозою, так як рішення ЄСПЛ практично не виконуються в нашій державі. Тому разом ми повинні це виправити. Я повідомила, що в Україні вже зробили "реєстр" громадян, яким держава винна кошти за рішеннями закордонних юрисдикційних органів. Ця "жива" черга прибирає корупційну складову і дає можливість відстежити перспективи відшкодування. Щорічно Україна збільшує фінансування цього напряму, чим зменшує борг перед громадянами", - повідомила Денісова.

Сторони також обговорили функціонування національного превентивного механізму. За словами Денісової, захист соціальних прав є пріоритетним напрямком діяльності омбудсмена та Ради Європи.

Також у ході зустрічі співрозмовники окремо домовилися про роботу над імплементацією практики ЄСПЛ у національну правову систему.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві юстиції заявили, що кількість позовів громадян України проти держави з початку 2014 значно зменшилася. На сьогодні Україна сьогодні не є лідером за кількістю позовних заяв, які подають громадяни проти держави. У той же час лідируючі позиції в цьому займає Росія.

Денісова заявила, що омбудсмен РФ має обмежений мандант і не може приймати рішення ЄСПЛ продовжив заборону на доступ до ГПУ телефону Седлецької
Новини України ЕСПЧДенисова Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся