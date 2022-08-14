В Украине поймали больше 3000 нарушителей с перегрузом: сколько собрали штрафов

Укртрансбезпека с 1 июня возобновила габаритно-весовой контроль в регионах, где не ведутся активные боевые действия. С начала лета сумма штрафов за превышение весовых норм уже достигла 17 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Укртрансбезпеки.

"Восстановление габаритно-весового контроля на дорогах важно, ведь даже в условиях войны мы должны беречь дороги от разрушительного действия перегруженного транспорта. С 1 июня уже более 17 млн ​​грн штрафов наложено на перевозчиков. Мы надеемся на их понимание и соблюдение требований законодательства", - отметил глава "Укртрансбезпеки" Евгений Зборовский.

За два с половиной месяца было проверено более 48 тысяч грузовых автомобилей и составлено 3416 постановлений на общую сумму более 17 млн грн.

Ранее сообщалось, что "Укртрансбезпека" в августе планирует увеличить количество работающих комплексов весового контроля до 38 единиц.