В Україні спіймали більше 3000 порушників з перевантаженням: скільки зібрали штрафів

Укртрансбезпека з 1 червня відновила габаритно-ваговий контроль в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. З початку літа сума штрафів за перевищення вагових норм вже досягла 17 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укртрансбезпеки.

"Відновлення габаритно-вагового контролю на дорогах важливе, адже навіть в умовах війни ми повинні берегти дороги від руйнівної дії перевантаженого транспорту. З 1 червня вже понад 17 млн грн штрафів накладено на перевізників. Ми сподіваємося на їх розуміння і дотримання вимог законодавства", - зазначив глава "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський.

За два з половиною місяці було перевірено понад 48 тисяч вантажних автомобілів і складено 3416 постанов на загальну суму понад 17 млн грн.

Раніше повідомлялося, що "Укртрансбезпека" в серпні планує збільшити кількість працюючих комплексів вагового контролю до 38 одиниць.