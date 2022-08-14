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В Україні спіймали більше 3000 порушників з перевантаженням: скільки зібрали штрафів

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Київ, Неділя 14 серпня 2022 00:59
В Україні спіймали більше 3000 порушників з перевантаженням: скільки зібрали штрафів Фото: в Україні спіймали більше 3000 порушників з перевантаженням (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Укртрансбезпека з 1 червня відновила габаритно-ваговий контроль в регіонах, де не ведуться активні бойові дії. З початку літа сума штрафів за перевищення вагових норм вже досягла 17 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Укртрансбезпеки.

"Відновлення габаритно-вагового контролю на дорогах важливе, адже навіть в умовах війни ми повинні берегти дороги від руйнівної дії перевантаженого транспорту. З 1 червня вже понад 17 млн грн штрафів накладено на перевізників. Ми сподіваємося на їх розуміння і дотримання вимог законодавства", - зазначив глава "Укртрансбезпеки" Євген Зборовський.

За два з половиною місяці було перевірено понад 48 тисяч вантажних автомобілів і складено 3416 постанов на загальну суму понад 17 млн грн.

Раніше повідомлялося, що "Укртрансбезпека" в серпні планує збільшити кількість працюючих комплексів вагового контролю до 38 одиниць.

Раніше ми писали, що Польща дозволила українським компаніям виконувати комерційні перевезення вантажними автомобілями екологічного стандарту ЄВРО-3.

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