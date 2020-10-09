В Украине появятся два новых праздника

Фото: Кабмин (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине будут отмечать День казначея и День работника системы финансового мониторинга

Кабинет министров одобрил проекты указов президента об установлении в Украине двух новых профессиональных праздников. Проектами предлагается установить День казначея Украины и День работника системы финансового мониторинга.

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Проекты указов подготовило Министерство финансов, через которое Кабмин координирует деятельность Государственной казначейской службы Украины и Государственной службы финансового мониторинга Украины.

В соответствии с проектами указов, День казначея Украины будет отмечаться ежегодно 27 апреля, а День работника системы финансового мониторинга - 28 ноября.

Напомним, в сентябре президент Владимир Зеленский подписал указ об установлении еще одного официального праздника. В Украине День виноградаря и винодела будет отмечаться во второе воскресенье ноября.

Как сообщало РБК-Украина, в сентябре Кабинет министров одобрил распоряжение "О переносе рабочих дней в 2021 году". В 2021 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.