В Украине появится еще один праздник

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

В 2020 году День виноградаря и винодела будет отмечаться 8 ноября

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении еще одного официального праздника. День виноградаря и винодела будет отмечаться во второе воскресенье ноября

Об этом Зеленский сказал во время поездки на Закарпатье.

"Сегодня я подписал указ, который устанавливает в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела. Я знаю, что это важно для людей, которые работают в этой отрасли", - сообщил он.

Президент отметил, что это символический шаг, который подчеркивает уважение к этой профессии.

"Но этого мало. Правительство и соответствующее министерство должны представить комплекс мер для развития украинского виноградарства и виноделия", - добавил он.

Владимир Зеленский принимает участие в презентации Стратегии развития Закарпатской области. Владимир Зеленский принимает участие в презентации Стратегии развития Закарпатской области. Опубликовано Офис Президента Украины Пятница, 25 сентября 2020 г.

Согласно указу президента, который обнародован на его официальном сайте, День виноградаря и винодела будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье ноября. В 2020 году будут праздновать 8 ноября.

Напомним, 1 июля Кабинет министров поддержал указ президента относительно установления День виноградаря и винодела.