В Украине появятся авиарейсы из Одессы в Батуми и Ларнаку

В Украине появятся авиарейсы украинского лоукостера SkyUp Airlines из Одессы в Батуми и Ларнаку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта "Одесса".

Сообщается, что украинский лоукостер открывает продажу билетов на два новых рейса, которые лайнеры компании будут выполнять дважды в неделю с 29 мая 2020 года.

"До курортного грузинского города Батуми можно будет летать по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов: от 1 тысячи 649 гривен в одну сторону и 3 тысячи 208 гривен - туда и обратно", - говорится в сообщении.

Известно, что рейсы в Ларнаку будут летать по вторникам и пятницам. Цена почти как и в Батуми - от 1 тысячи 768 гривен - в одну сторону, и от 3 тысяч 610 гривен - туда и обратно.

Напомним, SkyUp откроет четыре новых курортных направления из аэропорта Запорожье в Кипр, Италию, Болгарию и Грузию. Рейсы стартуют с конца мая. В частности, полеты будут осуществляться с 27 мая до Ларнаки (Кипр), с 1 июня в Римини (Италия), а также со 2 июня в Батуми (Грузия) и Бургас (Болгария). Минимальная цена билета в одну сторону в направлении Запорожье-Ларнака и Запорожье-Бургас составляет 1605 грн. В Батуми билеты стартуют от 1653 грн, в Римини - от 1893 грн.

Как сообщало РБК-Украина, SkyUp открывает новый рейс из Киева в итальянский город Бари. Рейсы стартуют 30 марта 2020 года и будут осуществляться дважды в неделю. Минимальная цена билета составит 1700 гривен в одну сторону.