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В Украине может появиться видеофиксация техосмотра транспорта

Автор: Сергей Пышкин

Министерство внутренних дел может предложить обновить процесс технического осмотра транспортных средств. Обязательный технический контроль может сопровождаться видеофиксацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект постановления на сайте МВД.

Согласно документу, МВД предлагает введение обязательной видеофиксации во время ОТК. В частности, после положительного результата контроля транспорта, его владелец получит протокол проверки.

"Кроме того, проект постановления обеспечит повышение уровня объективности и прозрачности во время прохождения обязательного технического контроля транспортных средств путем введения видеофиксации процесса проверки технического состояния транспортного средства", - отмечается в тексте проекта.

Стоит отметить, что наработка постановления проекта, МВД вынесет документ на рассмотрение Кабинета Министров Украины.

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Министерство внутренних дел УкраинытранспортТехосмотр