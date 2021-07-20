В Украине может появиться видеофиксация техосмотра транспорта

Министерство внутренних дел может предложить обновить процесс технического осмотра транспортных средств. Обязательный технический контроль может сопровождаться видеофиксацией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на проект постановления на сайте МВД.
Согласно документу, МВД предлагает введение обязательной видеофиксации во время ОТК. В частности, после положительного результата контроля транспорта, его владелец получит протокол проверки.
"Кроме того, проект постановления обеспечит повышение уровня объективности и прозрачности во время прохождения обязательного технического контроля транспортных средств путем введения видеофиксации процесса проверки технического состояния транспортного средства", - отмечается в тексте проекта.
Стоит отметить, что наработка постановления проекта, МВД вынесет документ на рассмотрение Кабинета Министров Украины.