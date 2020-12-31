В Украине появится современная система реабилитации: закон вступил в силу

В Украине введут современную систему реабилитации в учреждениях здравоохранения. В четверг, 31 декабря, соответсвующий закон вступил в силу.

Вчера документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Однако в действие закон введут лишь спустя полгода.

Он предусматривает предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы, а также описывает реабилитационную помощь до получения статуса лица с инвалидностью.

В законе прописано введение индивидуального реабилитационного плана, который регистрирует все имеющиеся функциональные ограничения пациента, а также полный объем реабилитационных вмешательств.

В Украине появится новый вид хозяйственной деятельности - "реабилитационная практика". Она требует отдельного лицензирования, основывается на реабилитационной стратегии здравоохранения и принципиально отличается от хозяйственной деятельности в виде "медицинской практики".

Напомним, 28 декабря проект закона подписал глава государства Владимир Зеленский.

Как писало РБК-Украина, в начале декабря Верховная рада приняла данный законопроект. За него проголосовали 288 парламентариев.

Кроме того, в Украине может появиться Государственный фонд поддержки медицины, спорта и культуры.