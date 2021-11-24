В Украине появится реестр доноров крови

"24 ноября Кабинет министров принял постановление "О некоторых вопросах функционирования Национального реестра доноров крови и компонентов крови, а также лиц, которым запрещено выполнять донорскую функцию в электронной системе здравоохранения", - говорится в сообщении.

Документом предлагается Минздраву, НСЗУ обеспечить создание и функционирование такого реестра в электронной системе здравоохранения в срок не позднее чем через один год со дня вступления в силу закона "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", который вступил в силу в январе этого года.

В частности, реестр будет обеспечивать безопасность донора путем учета данных о его медицинском осмотре, допуске или отстранении от донорства. Также в реестре будут отмечены все совершенные донации и возможных осложнениях, связанных с ней.

Кроме того, по реестру можно будет проследить движения донорской крови и компоненты крови от донора к реципиенту "от вены к вене". Будут учитываться результаты как медицинского осмотра доноров перед донацией, так и результаты тестирований крови.

Реестр также должен разрешить в автоматическом режиме подсчитать количество донаций, что будет основанием для присвоения донору статус "Почетный донор Украины".