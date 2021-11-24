UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине появится реестр доноров крови

Автор: Валерия Полищук

В Украине появится Национальный реестр доноров крови и ее компонентов. Соответствующее постановление сегодня принял Кабинет министров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

"24 ноября Кабинет министров принял постановление "О некоторых вопросах функционирования Национального реестра доноров крови и компонентов крови, а также лиц, которым запрещено выполнять донорскую функцию в электронной системе здравоохранения", - говорится в сообщении.

Документом предлагается Минздраву, НСЗУ обеспечить создание и функционирование такого реестра в электронной системе здравоохранения в срок не позднее чем через один год со дня вступления в силу закона "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови", который вступил в силу в январе этого года.

В частности, реестр будет обеспечивать безопасность донора путем учета данных о его медицинском осмотре, допуске или отстранении от донорства. Также в реестре будут отмечены все совершенные донации и возможных осложнениях, связанных с ней.

Кроме того, по реестру можно будет проследить движения донорской крови и компоненты крови от донора к реципиенту "от вены к вене". Будут учитываться результаты как медицинского осмотра доноров перед донацией, так и результаты тестирований крови.

Реестр также должен разрешить в автоматическом режиме подсчитать количество донаций, что будет основанием для присвоения донору статус "Почетный донор Украины".

Напомним, в конце сентября Верховная рада приняла в повторном втором чтении соответствующий законопроект №3648.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят штрафовать доноров крови за неправдивую информацию о состоянии здоровья.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины