ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Україні з'явиться офіційний День батька

Новини » Суспільство    08.05.2019 - 13:56
В Україні з'явиться офіційний День батька
Ілюстративне фото (pixabay.com)

День батька відзначатимуть у третю неділю червня

Кабінет міністрів України прийняв рішення, необхідне для офіційного введення Дня батька. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні уряд схвалив проект указу президента, згідно з яким у третю неділю червня кожного року буде відзначатися День батька. Очікується, що святкування Дня батька сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства та підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.

Зазначимо, якщо указ буде підписано, то День батька цього року буде відзначатися 16 червня. До цього неофіційно це свято відзначали або в третю неділю червня або в третю неділю вересня. Традиція відзначати цей день саме в червні походить з США, де в 1966 році третю неділю оголосили Днем батька, а президент Річард Ніксон зробив його національним святом.

Фото: проект указу президента

Нагадаємо, 6 травня вперше в Україні відсвяткували День піхоти. Додамо, що 18 травня в Україні відзначатимуть День резервіста, а 18 листопада - День сержанта Збройних сил України.

У Кабміні можуть призначити виплати сім'ям загиблих у "ЛНР" шахтарів
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниПраздникисемья
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся