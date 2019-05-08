В Україні з'явиться офіційний День батька

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День батька відзначатимуть у третю неділю червня

Кабінет міністрів України прийняв рішення, необхідне для офіційного введення Дня батька. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, сьогодні уряд схвалив проект указу президента, згідно з яким у третю неділю червня кожного року буде відзначатися День батька. Очікується, що святкування Дня батька сприятиме забезпеченню сприятливих умов для всебічного розвитку сім'ї як основи суспільства та підвищенню статусу чоловіка як батька в процесі виховання дітей.

Зазначимо, якщо указ буде підписано, то День батька цього року буде відзначатися 16 червня. До цього неофіційно це свято відзначали або в третю неділю червня або в третю неділю вересня. Традиція відзначати цей день саме в червні походить з США, де в 1966 році третю неділю оголосили Днем батька, а президент Річард Ніксон зробив його національним святом.

Фото: проект указу президента

Нагадаємо, 6 травня вперше в Україні відсвяткували День піхоти. Додамо, що 18 травня в Україні відзначатимуть День резервіста, а 18 листопада - День сержанта Збройних сил України.